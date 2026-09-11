Inicia Obras Públicas pavimentación de calle Obsidiana en la Libertad

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La obra contempla concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalización, con inversión de 10 mdp.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos de pavimentación de la calle Obsidiana, en la colonia Libertad, con una inversión de 10 millones de pesos.

La intervención se realiza en el tramo comprendido entre las calles Cinabrio y Corindón, donde actualmente se llevan a cabo trabajos relacionados con la introducción de infraestructura hidrosanitaria.

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El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que el proyecto contempla la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de señalética, pintura vial y alumbrado público.

La obra también incluye la pavimentación con concreto hidráulico, material que permitirá mejorar las condiciones de circulación en una vialidad que durante años permaneció en terracería.

De acuerdo con la dependencia, serán rehabilitados 2 mil 394 metros cuadrados de superficie, lo que representa una mejora significativa para la movilidad del sector.

González García señaló que la pavimentación de la calle Obsidiana permitirá un flujo vehicular más seguro y ágil para habitantes de la colonia Libertad y usuarios que transitan por la zona.

El funcionario pidió paciencia a las y los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, al señalar que las molestias temporales forman parte de una obra que generará beneficios permanentes para el sector.

La Dirección General de Obras Públicas indicó que este tipo de intervenciones forman parte del programa de mejoramiento de vialidades en colonias que requieren infraestructura básica y pavimentación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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