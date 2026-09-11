Atiende Protección Civil a ocho familias tras tormenta en Juárez

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Seguridad Vial brindó cerca de 250 auxilios durante la contingencia por lluvias registrada en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil atendió a ocho familias afectadas por las lluvias registradas en Ciudad Juárez, mientras que la Coordinación General de Seguridad Vial brindó cerca de 250 servicios de auxilio durante la contingencia.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que cinco de las familias afectadas se ubican en la colonia Azteca y tres más en Pánfilo Natera, sectores donde se presentaron inundaciones derivadas de la tormenta.

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Además, un vehículo fue arrastrado por la corriente luego de que su conductor intentó cruzar una zona con escurrimientos, situación que fue atendida por las corporaciones participantes en el operativo.

Rodríguez señaló que, pese a la intensidad de la lluvia, no se tiene registro de personas lesionadas ni fallecimientos directamente relacionados con el fenómeno meteorológico.

El funcionario aclaró que una muerte que inicialmente se vinculó con la contingencia correspondió a una persona con una condición médica previa, cuyo fallecimiento coincidió con el horario de la tormenta.

Respecto al sistema de alertamiento, explicó que desde las 16:00 horas se emitió un primer aviso sobre tormentas que se formaban en territorio estadounidense y avanzaban hacia Ciudad Juárez. Posteriormente, alrededor de las 18:00 horas, se actualizó la información y cerca de las 19:00 horas se emitió la alerta ante la evolución del fenómeno.

Protección Civil indicó que este tipo de tormentas puede desarrollarse con rapidez, incluso en un lapso cercano a media hora, lo que reduce el margen disponible para advertir a la población sobre su llegada.

Rodríguez añadió que previamente se habían monitoreado alrededor de seis tormentas con condiciones similares, aunque la mayoría perdió intensidad o descargó principalmente en El Paso, Texas.

De acuerdo con el reporte municipal, la mayor captación de lluvia se registró en el sector Campestre, con aproximadamente 25 a 26 milímetros, dentro de un cuadrante que presentó importantes escurrimientos.

Sectores como Fronteriza Baja permanecen bajo vigilancia, debido al flujo natural de agua que desciende desde la sierra hacia el río Bravo.

Durante la emergencia se activó el protocolo municipal de atención a contingencias, con la participación de Protección Civil, Bomberos, Rescate Municipal, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Servicios Públicos y otras dependencias.

También fueron habilitados de manera preventiva dos albergues, ante la posibilidad de que alguna familia necesitara abandonar su vivienda por las condiciones generadas por la lluvia.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que los cerca de 250 auxilios se brindaron desde el inicio de las precipitaciones y hasta el día siguiente, principalmente para apoyar a conductores atrapados en encharcamientos y retirar vehículos.

La corporación cuenta actualmente con 15 unidades nuevas de Auxilio Vial y seis grúas, cinco de ellas en circulación y una en resguardo, además de la instrucción para que los agentes utilicen sus unidades cuando sea necesario apoyar a la ciudadanía.

Sobre versiones difundidas en redes sociales relacionadas con posibles desprendimientos o daños en la Torre Centinela durante la tormenta, Rodríguez precisó que Protección Civil Municipal no participó en la elaboración ni supervisión de los protocolos de seguridad del inmueble.

Explicó que, al tratarse de un espacio estatal, la responsabilidad del programa interno y del programa especial correspondió a la Coordinación Estatal de Protección Civil. La intervención municipal se limitó a la presencia de una unidad de Bomberos contratada por el proveedor de pirotecnia como medida preventiva durante esa actividad.

Protección Civil Municipal señaló que mantendrá el monitoreo meteorológico y la actualización de avisos conforme evolucionen las condiciones, además de activar los protocolos operativos cuando se alcancen niveles de riesgo para la población.

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