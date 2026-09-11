Presentan Xokerball Leagues como liga de desarrollo en Juárez

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La nueva liga busca abrir espacios de participación para niñas, niños, jóvenes, adultos y equipos mixtos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las Xokerball Leagues fueron presentadas en Ciudad Juárez como una liga de desarrollo dirigida a personas interesadas en practicar xokerball, disciplina que ha ganado presencia local tras la realización de eventos deportivos internacionales en esta frontera.

La presentación se realizó en conferencia de prensa, con la participación de representantes del Instituto Municipal del Deporte y de organizadores de la nueva liga, que busca integrar a jugadores profesionales y amateurs.

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Aimée O’Farrill, coordinadora de Comunicación del Instituto Municipal del Deporte, señaló que este tipo de actividades permiten generar comunidad, convivencia y participación en torno a una disciplina que comienza a consolidarse en la ciudad.

La liga forma parte de los esfuerzos para impulsar la práctica local del xokerball, modalidad de futbol que en meses recientes tuvo actividad internacional en Ciudad Juárez con la AmeriCup, torneo en el que participaron selecciones de distintos países.

De acuerdo con los organizadores, Xokerball Leagues operará bajo el lema “El juego es para todos”, con apertura para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y equipos mixtos.

El formato de juego contempla partidos de 5 contra 5, con duración de 30 minutos, cambios limitados y plantillas de hasta nueve jugadores por equipo.

También se presentó una aplicación mediante la cual los equipos podrán registrarse de forma directa. En caso de que una persona no cuente con conjunto, podrá inscribirse de manera individual para ser asignada a uno.

El torneo se desarrollará la próxima semana en las canchas del Colegio San Patricio, mientras que la Liga Municipal de Xokerball tendrá como sede el Colegio Hispano Inglés.

Los organizadores informaron además que se busca arrancar formalmente la Liga Municipal de Xokerball durante el Sport Fest 2026, con el propósito de abrir espacio a una nueva alternativa deportiva en la frontera.

En la conferencia participaron Aimée O’Farrill, coordinadora de Comunicación del IMDEJ; Andrés Contreras, presidente de la Liga Municipal de Xokerball, y Manuel del Castillo, en representación de las Ligas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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