Capacita Salud Municipal a padres para detectar señales de alerta en adolescentes

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El taller de psicoeducación reunió a 443 madres, padres y tutores de estudiantes de la Secundaria Técnica 90.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal impartió un taller de psicoeducación dirigido a madres, padres y tutores de estudiantes de la Secundaria Técnica 90, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de señales de alerta en adolescentes.

La capacitación fue realizada a través del Centro de Salud Urbano B, con sesiones desarrolladas del 8 al 10 de septiembre y dirigidas de manera diferenciada a familias de alumnos de primero, segundo y tercer grado.

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En total, 443 madres, padres y tutores participaron en las actividades de orientación y prevención, enfocadas en mejorar la comunicación familiar y el acompañamiento durante la adolescencia.

Durante el taller se abordaron temas relacionados con los cambios propios de esta etapa, así como la importancia de observar conductas, hacer preguntas, escuchar de forma activa y tomar en serio lo que las y los adolescentes expresan.

La capacitación también incluyó recomendaciones para identificar situaciones que pudieran requerir atención especializada, además de orientación sobre cuándo y dónde buscar apoyo profesional.

Personal de Salud Municipal destacó que el acompañamiento familiar y una comunicación cercana pueden contribuir a que los adolescentes se sientan escuchados y cuenten con redes de apoyo ante los retos que enfrentan.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva orientada a acercar herramientas de orientación a las familias y promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Con este tipo de talleres, Salud Municipal busca reforzar la colaboración entre escuelas, familias e instituciones públicas, a fin de favorecer la detección oportuna de necesidades emocionales y canalizar los casos que requieran atención especializada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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