Alista Centro Histórico primer Festival Centroamericano de Independencia

Publicidad - LB2 -

La celebración reunirá gastronomía, música y expresiones culturales de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Histórico de Ciudad Juárez será sede este sábado 12 de septiembre del Primer Festival Centroamericano de Independencia, un encuentro cultural organizado por la Coordinación del Centro Fundacional en conjunto con los consulados generales de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La jornada se desarrollará de 11:00 a 16:00 horas en el corredor peatonal de la avenida 16 de Septiembre, desde la calle Mariscal hasta la Plaza de Armas.

- Publicidad - HP1

El festival reunirá actividades gastronómicas, musicales y artísticas, con la participación de familias juarenses y comunidades centroamericanas que forman parte de la vida social y cultural de esta frontera.

Durante el evento se instalarán puestos con comida típica de El Salvador, Guatemala y Honduras, además de antojitos mexicanos, como parte de una propuesta orientada a promover la convivencia y el intercambio cultural.

La programación también incluirá música y bailes folclóricos, así como módulos de atención de los consulados, donde se brindará información a connacionales de los países participantes.

Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, señaló que esta primera edición busca generar un punto de encuentro entre distintas comunidades que habitan o transitan por Ciudad Juárez.

La funcionaria destacó que el Centro Histórico mantiene una vocación como espacio de reunión para personas de diversos orígenes, por lo que la celebración permitirá reconocer la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad.

El festival es resultado del trabajo conjunto entre las representaciones consulares y el Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria en un entorno familiar.

La Coordinación del Centro Fundacional confió en que esta primera edición siente las bases para que el Festival Centroamericano de Independencia pueda mantenerse en años posteriores como parte de la agenda cultural del Centro Histórico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.