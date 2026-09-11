Presenta IPACULT La Balada de Penélope en Las Misiones

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La obra formó parte del programa De Oriente a Poniente y fue interpretada por estudiantes del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentó la obra teatral La Balada de Penélope como parte del programa De Oriente a Poniente, realizado en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones.

La función se llevó a cabo en la Sala Inmersiva de dicho centro comercial, donde estudiantes del Centro Municipal de las Artes interpretaron una propuesta escénica centrada en el amor, la espera y los vínculos afectivos.

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La obra, escrita y dirigida por Diego Faudoa, narra la historia de una mujer que permanece atrapada en la espera del regreso de su esposo, mientras enfrenta una lucha interna marcada por la incertidumbre y la relación con personajes que aseguran quererla.

En la puesta en escena participaron Karime Torres, Mabel Contreras, Dayanna Oropeza, Miguel Durán y Azul Garza, quienes desarrollaron una interpretación basada en la expresión emocional, el trabajo corporal y la construcción dramática de sus personajes.

La presentación estuvo dirigida a adolescentes y personas adultas, y permitió al público acercarse a una propuesta teatral que combina drama y reflexión, además de mostrar el trabajo formativo que se realiza en el Centro Municipal de las Artes.

El programa De Oriente a Poniente contempla durante dos semanas diversas expresiones artísticas en distintos espacios de Ciudad Juárez, con el objetivo de generar nuevos puntos de encuentro entre la comunidad y las artes.

Este circuito cultural se desarrolla en el marco del 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes, como parte de una estrategia para descentralizar las actividades culturales y acercarlas a públicos diversos.

A través de propuestas de teatro, música, artes visuales, poesía y otras disciplinas, el programa busca ampliar el acceso a experiencias culturales fuera de los espacios tradicionales de presentación artística.

Con esta función, el IPACULT refrendó su impulso a la formación y proyección de nuevos talentos, así como a la promoción de actividades culturales en diferentes sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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