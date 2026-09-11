Integra Juárez a vecinos en jornadas de limpieza comunitaria

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El programa Juárez Amanece Limpio llegará este sábado a 70 colonias atendidas, de una meta anual de 110.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La participación de vecinos en el programa Juárez Amanece Limpio ha permitido avanzar en la limpieza de colonias ubicadas en distintos sectores de la ciudad, informó el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde señaló que la integración de la comunidad ha sido clave para que las jornadas no se limiten al retiro de basura, sino que contribuyan a mantener en mejores condiciones los espacios intervenidos.

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Durante un volanteo realizado el jueves por la tarde en el suroriente de la ciudad, Ortiz Orpinel dijo que el diálogo directo con la ciudadanía permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector habitacional.

En esa zona, cuadrillas municipales detectaron dos pozos de absorción que estaban llenos de basura, colchones y llantas, situación que fue atendida con apoyo de personal del Municipio y la colaboración de vecinos.

“Juárez Amanece Limpio no solamente es un espacio, llegar y limpiar, sino es integrar a la comunidad a que lo mantengamos de esa manera”, dijo.

El Presidente Municipal explicó que las jornadas también permiten identificar otras necesidades urbanas, como mantenimiento, falta de iluminación, condiciones de parques y atención a espacios públicos.

De acuerdo con el alcalde, la coordinación con comités de vecinos permite canalizar reportes y requerimientos específicos, para que las acciones de limpieza funcionen también como una vía para mejorar el entorno habitacional.

El edil informó que con las 10 colonias que serán atendidas este sábado, el programa alcanzará 70 colonias intervenidas, de una meta anual de 110 sectores contemplados para el presente año.

La administración municipal señaló que el objetivo es mantener una dinámica de trabajo conjunto con la ciudadanía, especialmente en sectores donde la acumulación de basura afecta la movilidad, la imagen urbana y el funcionamiento de infraestructura pluvial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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