Celebra Juárez 26 años de la Feria del Tequila y el Mariachi

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Autoridades y representantes empresariales encabezaron el arranque del encuentro cultural y gastronómico en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez inició la edición 2026 de la Feria del Tequila y el Mariachi, encuentro que cumple 26 años de tradición como espacio de convivencia, música, gastronomía y expresiones culturales mexicanas.

Durante la ceremonia de arranque, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que la feria representa una oportunidad para compartir las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural de la frontera.

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El alcalde destacó que Ciudad Juárez es una comunidad caracterizada por la hospitalidad, la amistad y la apertura hacia quienes la visitan, elementos que, dijo, se reflejan en eventos de carácter cultural y familiar.

“Esta es una localidad para vivir su cultura y sus tradiciones, donde los juarenses siempre tienen las puertas abiertas para sus visitantes”, expresó.

Ortiz Orpinel estuvo acompañado por su esposa, Angélica Mendoza, así como por representantes diplomáticos de México y Estados Unidos, cuya presencia fue señalada como una muestra de los vínculos de convivencia entre ambas comunidades fronterizas.

En el evento participaron Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, y Katharine Beamer, cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, además de autoridades estatales y representantes del sector empresarial.

La Feria del Tequila y el Mariachi se ha consolidado durante más de dos décadas como un punto de reunión para promover la música tradicional, la gastronomía mexicana y la convivencia comunitaria en la ciudad.

Durante el arranque, Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que esta edición busca contribuir a la unión de esfuerzos entre sectores y fortalecer la convivencia social en torno a las tradiciones mexicanas.

A la ceremonia también asistieron Rogelio Ramos, de la Federación de Empresarios de Ciudad Juárez; personal de la Secretaría de Economía en la ciudad, así como Carlos Ortiz, representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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