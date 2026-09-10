Imparte CEMATH charla sobre omisión de cuidados a padres de secundaria

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Más de 200 madres, padres y tutores participaron en la conferencia realizada en la Secundaria Estatal 3001.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades, impartió una charla sobre omisión de cuidados a madres, padres y tutores de la Escuela Secundaria Estatal 3001, turno vespertino.

La conferencia fue organizada por personal adscrito al CEMATH y contó con la participación de más de 200 personas, con el objetivo de promover la reflexión sobre la responsabilidad familiar en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la responsabilidad parental en el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes, así como las consecuencias que pueden generar las omisiones de cuidado en el hogar y en el entorno escolar.

El personal especializado también expuso factores de riesgo asociados a la falta de supervisión, límites inconsistentes y abandono emocional, al considerar que estas condiciones pueden impactar en la convivencia familiar, el rendimiento académico y la conducta de los menores.

Como parte de la conferencia, se compartieron estrategias para mejorar la comunicación familiar, aplicar disciplina positiva y fomentar ambientes seguros, tanto en casa como en los espacios escolares.

La actividad incluyó un espacio de diálogo en el que madres, padres y tutores expresaron inquietudes sobre dinámicas familiares actuales y recibieron orientación directa por parte del personal del CEMATH.

La dirección de la secundaria reconoció la intervención y destacó que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la corresponsabilidad familiar y a promover comunidades escolares más seguras, saludables y libres de violencia.

Con estas actividades, el CEMATH de la SSPM señaló que mantiene su compromiso con la prevención, la educación y el acompañamiento a familias de distintos puntos de la ciudad.

La dependencia indicó que este trabajo forma parte de las acciones orientadas a impulsar masculinidades responsables, protección integral de los derechos de la niñez y prevención de la violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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