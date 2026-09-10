InicioEstadoBorderplex

Imparte CEMATH charla sobre omisión de cuidados a padres de secundaria

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Más de 200 madres, padres y tutores participaron en la conferencia realizada en la Secundaria Estatal 3001.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades, impartió una charla sobre omisión de cuidados a madres, padres y tutores de la Escuela Secundaria Estatal 3001, turno vespertino.

La conferencia fue organizada por personal adscrito al CEMATH y contó con la participación de más de 200 personas, con el objetivo de promover la reflexión sobre la responsabilidad familiar en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la responsabilidad parental en el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes, así como las consecuencias que pueden generar las omisiones de cuidado en el hogar y en el entorno escolar.

El personal especializado también expuso factores de riesgo asociados a la falta de supervisión, límites inconsistentes y abandono emocional, al considerar que estas condiciones pueden impactar en la convivencia familiar, el rendimiento académico y la conducta de los menores.

Como parte de la conferencia, se compartieron estrategias para mejorar la comunicación familiar, aplicar disciplina positiva y fomentar ambientes seguros, tanto en casa como en los espacios escolares.

La actividad incluyó un espacio de diálogo en el que madres, padres y tutores expresaron inquietudes sobre dinámicas familiares actuales y recibieron orientación directa por parte del personal del CEMATH.

La dirección de la secundaria reconoció la intervención y destacó que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la corresponsabilidad familiar y a promover comunidades escolares más seguras, saludables y libres de violencia.

Con estas actividades, el CEMATH de la SSPM señaló que mantiene su compromiso con la prevención, la educación y el acompañamiento a familias de distintos puntos de la ciudad.

La dependencia indicó que este trabajo forma parte de las acciones orientadas a impulsar masculinidades responsables, protección integral de los derechos de la niñez y prevención de la violencia.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Deportes

Indios reciben el sol

Proximo encuentro de Indios será con Soles de Mexicali
Estado

Prevé Protección Civil Estatal lluvias para esta tarde

La dependencia pide a la población a extremar precauciones ante posible riesgo de inundación...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto