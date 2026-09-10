Mantiene Protección Civil atención de reportes tras lluvias y fuertes vientos

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La dependencia retiró un árbol derribado, atendió una lona en riesgo y revisó acumulaciones de agua en distintos puntos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil continuó este jueves con la atención de reportes derivados de las lluvias y fuertes vientos registrados durante la noche anterior en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Entre las intervenciones realizadas se encuentra el retiro de un árbol derribado en la Zona Centro, en el cruce de Francisco Villa y avenida 16 de Septiembre.

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De acuerdo con la dependencia, el árbol medía aproximadamente ocho metros de altura y cayó debido a las fuertes ráfagas de viento, por lo que personal operativo realizó labores de corte y retiro para eliminar riesgos en la zona.

El ejemplar se encontraba frente a las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, por lo que la intervención permitió liberar el área y reducir posibles afectaciones para peatones y automovilistas.

Otra atención se realizó en el fraccionamiento Parajes del Sur, donde elementos de Protección Civil acudieron a un jardín de niños para retirar una lona que se encontraba a punto de caer.

La dependencia informó que dicha estructura representaba un posible riesgo, por lo que fue retirada como medida preventiva para proteger a la comunidad escolar y a personas que transitan por el sector.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó una revisión en avenida De la Raza y General Monterde, en la colonia Partido Escobedo, debido a la presencia de acumulación de agua en el área.

Estas acciones forman parte de los recorridos y servicios que la dependencia mantiene para atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones y los vientos registrados durante la noche del miércoles.

Protección Civil informó que continuará dando seguimiento a los reportes ciudadanos y supervisando puntos donde persistan afectaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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