Retira Municipio estructuras que invadían la vía pública en bulevar Independencia

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El operativo forma parte del programa permanente de Reordenamiento Urbano para liberar banquetas y espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal municipal retiró estructuras que invadían la vía pública en distintos puntos del bulevar Independencia, como parte de las acciones permanentes del programa de Reordenamiento Urbano.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la primera intervención consistió en verificar el cumplimiento de una notificación emitida a un ciudadano para retirar una construcción de madera instalada en espacio público.

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De acuerdo con el funcionario, al llegar al sitio se constató que gran parte de la estructura ya había sido retirada, por lo que las cuadrillas procedieron a desmontar los últimos elementos que permanecían en el lugar.

Solís Kanahan destacó que durante la diligencia el responsable del predio colaboró con las autoridades en el retiro de piezas metálicas y otros materiales, lo que permitió concluir la intervención de manera ordenada.

Posteriormente, las cuadrillas municipales derribaron una estructura utilizada como anuncio panorámico, la cual se encontraba instalada sobre la banqueta del bulevar Independencia y obstruía el espacio destinado al tránsito peatonal.

El funcionario explicó que el negocio había sido notificado en más de dos ocasiones por personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, pero los responsables no atendieron los requerimientos realizados por la autoridad.

“El programa de Reordenamiento Urbano es permanente. Con las acciones realizadas hoy ya superamos las 200 intervenciones desde que inició este esfuerzo hace poco más de dos años y seguiremos trabajando para recuperar espacios públicos y garantizar el cumplimiento de la normatividad”, señaló.

Solís Kanahan llamó a comerciantes, emprendedores y propietarios de establecimientos a acercarse a las dependencias municipales correspondientes antes de iniciar cualquier proyecto comercial, con el fin de conocer requisitos y permisos necesarios.

El director de Limpia indicó que es importante verificar ante Desarrollo Urbano o Regulación Comercial si una actividad puede desarrollarse de manera correcta antes de invertir o rentar un espacio, para evitar afectaciones a la vía pública.

Pedro Ramón Acosta López, inspector de la Dirección General de Desarrollo Urbano, explicó que previamente se realizaron recorridos de inspección y notificaciones a establecimientos ubicados sobre el bulevar Independencia.

El inspector señaló que la mayoría de los propietarios atendió las observaciones; sin embargo, algunos predios no cumplieron totalmente con los requerimientos, por lo que fue necesario retirar estructuras que continuaban invadiendo espacios públicos.

Acosta López informó que los responsables ya habían sido notificados y sancionados con anterioridad, con multas aproximadas de 6 mil pesos por infracción, mientras que la Dirección de Limpia aplicó una sanción cercana a 4 mil pesos a uno de los negocios.

El Municipio informó que los operativos continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana, fortalecer la movilidad y garantizar espacios seguros para las familias juarenses.

En las intervenciones participa personal de Ecología, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación de Seguridad Vial, Regulación Comercial, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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