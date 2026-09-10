Apoya IMJUV convocatoria Mochila Solidaria de estudiantes de la UACJ

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La colecta busca reunir útiles escolares para niñas y niños atendidos por una asociación civil en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud apoyó el arranque de la convocatoria Mochila Solidaria, impulsada por integrantes de La Unión UACJ, con el objetivo de recolectar útiles escolares en beneficio de niñas y niños de Ciudad Juárez.

El titular del IMJUV, Osvaldo Rivas García, informó que la dependencia continúa respaldando iniciativas altruistas promovidas por liderazgos universitarios, especialmente aquellas dirigidas a apoyar a sectores vulnerables de la comunidad.

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Berenice Bañuelos, integrante de la organización estudiantil, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta colecta, que tendrá como beneficiario al comedor A Quien Amarán los Niños A.C.

“La idea es hacer una colecta de útiles escolares para el comedor A Quien Amarán los Niños A.C.”, destacó.

La convocatoria busca aliviar parte de la carga económica que enfrentan familias fronterizas durante el inicio del ciclo escolar, mediante la donación de materiales básicos para estudiantes.

Los artículos serán recibidos en el Instituto de Ingeniería y en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Gilberto de la Cruz Ramírez, integrante del grupo, señaló que el propósito de la campaña va más allá del apoyo material, al considerar que útiles como lápices, cuadernos o mochilas pueden incidir de manera positiva en la realidad de niñas y niños.

“En Unión UACJ estamos convencidos que los estudiantes no sólo nos formamos con libros, sino también con convicción y con un compromiso firme con nuestra ciudad”, expresó.

El estudiante recordó que el año pasado la organización logró reunir 80 kits escolares, los cuales fueron destinados al comedor infantil Casita de Juguete, como resultado de la participación social y universitaria.

También subrayó que el desarrollo integral de la niñez se fortalece con el acceso a la educación, el acompañamiento familiar y actividades formativas como el deporte.

Marco Moyado, integrante de La Unión UACJ, destacó que el grupo ha desarrollado diversas acciones comunitarias, entre ellas jornadas de forestación, colectas de alimentos y ropa, así como talleres y conferencias dirigidas a jóvenes.

Con esta convocatoria, el IMJUV y estudiantes universitarios buscan fortalecer la solidaridad comunitaria y promover la participación juvenil en causas sociales de beneficio directo para la niñez juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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