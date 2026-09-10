Lleva Centros Comunitarios Festival Cruzarte a Zaragoza

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La octava edición ofrecerá presentaciones artísticas, actividades familiares y servicios gratuitos en el Centro Comunitario Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios llevará el VIII Festival Cruzarte al Centro Comunitario Zaragoza, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para acercar actividades culturales, artísticas y servicios gratuitos a las familias juarenses.

El festival, denominado Cruzarte, Programa Social de Cultura Comunitaria, se realizará a partir de las 10:00 de la mañana en el Centro Comunitario Zaragoza, ubicado en las calles Ignacio Allende y Durango.

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La jornada se desarrollará en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y promover el acceso a la cultura en las colonias.

“Cruzarte es una muestra de lo que queremos impulsar desde los Centros Comunitarios, que estos sitios sean puntos de encuentro donde las familias puedan convivir, disfrutar de la cultura y al mismo tiempo, acceder a servicios que contribuyan a su bienestar”, expresó el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner.

Esta octava edición tendrá presentaciones artísticas y actividades dirigidas a personas de todas las edades, con el propósito de ofrecer a las familias un espacio de encuentro, participación y convivencia en su propio entorno comunitario.

Durante el festival se contará con la participación del Grupo de Danza Rarámuri, el Mariachi Gala de Juárez y el artista Vicente Sánchez, además de la presentación de ganadores de La Voz Kids, Teens & Youths.

Entre los participantes estarán Diego Emanuel Ruiz, Valeria Olivas, Juan Miguel Maciel y Mía Andrade, quienes formarán parte del programa artístico previsto para esta jornada cultural.

Como parte de las actividades, también se ofrecerán servicios gratuitos a la comunidad, entre ellos consulta médica, consulta dental, retiro de verrugas, examen de la vista y donación de lentes.

Centros Comunitarios señaló que este tipo de jornadas fortalecen su función como espacios de encuentro para las familias, donde además de talleres y servicios se promueve la participación comunitaria y el acceso a expresiones culturales.

El VIII Festival Cruzarte representa una oportunidad para que las familias de Zaragoza y sectores aledaños disfruten de una jornada cultural y de servicios gratuitos cerca de sus hogares.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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