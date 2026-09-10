Llevará IPACULT jazz de Fortunato Pérez a Las Misiones

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La Jam Session se realizará este viernes 11 de septiembre, como parte del programa cultural De Oriente a Poniente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, llevará a cabo este viernes 11 de septiembre una Jam Session con el músico y saxofonista Fortunato Pérez, como parte del programa De Oriente a Poniente.

La presentación se realizará a las 20:00 horas en la sala inmersiva del Centro Comercial Las Misiones, dentro de una programación que busca acercar distintas expresiones artísticas a públicos diversos en Ciudad Juárez.

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Fortunato Pérez es considerado una figura relevante para el desarrollo del jazz en la frontera. Originario de Poza Rica, Veracruz, llegó a Ciudad Juárez en 1994 y desde entonces ha consolidado una trayectoria como intérprete, compositor y promotor de este género musical.

Su formación musical se desarrolló en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México, donde recibió instrucción de maestros vinculados con el jazz académico en el país.

Antes de establecerse en esta frontera, Pérez acompañó a intérpretes como Emmanuel, José José, Rocío Dúrcal y Dulce, experiencia que fortaleció su presencia escénica y su desarrollo profesional.

A lo largo de su trayectoria en Ciudad Juárez, también ha destacado por su labor docente, contribuyendo a la formación de diversas generaciones de músicos que participan en la escena artística local y en otros espacios culturales del país.

Además de su trabajo como saxofonista, Fortunato Pérez se ha desarrollado como compositor, con piezas interpretadas por agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el programa De Oriente a Poniente representa una oportunidad para ampliar el acceso de la ciudadanía a diferentes manifestaciones artísticas.

La funcionaria explicó que esta programación contempla actividades multidisciplinarias del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de la ciudad, en el marco de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes.

El programa continuará hasta el 12 de septiembre con propuestas dirigidas a públicos diversos, con el objetivo de fortalecer la presencia de la cultura en diferentes espacios de Ciudad Juárez.

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