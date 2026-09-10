Entrega Desarrollo Social tinacos y despensas a familias juarenses

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Los apoyos fueron distribuidos en sectores del poniente y oriente de la ciudad, tras solicitudes realizadas mediante Comités de Vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó tinacos y despensas a familias de distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para atender solicitudes realizadas previamente a través de los Comités de Vecinos.

La jornada se llevó a cabo este jueves e inició en el Módulo Mirador, ubicado en el poniente de la ciudad, donde personal de la dependencia entregó tinacos con capacidad de 200 litros a familias que habían solicitado este apoyo.

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Posteriormente, el equipo municipal se trasladó a distintos puntos del oriente de Ciudad Juárez para realizar la entrega de despensas en los sectores Senderos de San Isidro, Fray García de San Francisco, Tierra Nueva y Riberas del Bravo.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente de la dependencia para dar seguimiento a las necesidades planteadas por las familias juarenses.

“Estamos dando seguimiento a las solicitudes que nos hacen llegar las familias mediante los Comités de Vecinos. La intención es acercar los apoyos directamente a las colonias y atender de manera organizada las necesidades que se presentan en cada sector”, señaló.

Durante el recorrido participaron Rubén García, director de Enlace Comunitario y Asistencia Social, así como Óscar Piedra, director de Organización Social, quienes supervisaron la entrega de los apoyos y la atención a las familias beneficiarias.

La dependencia municipal informó que continuará trabajando en coordinación con los Comités de Vecinos para identificar necesidades comunitarias y canalizar los apoyos disponibles hacia las familias que los requieren.

Con estas entregas, Desarrollo Social busca fortalecer la atención directa en colonias del poniente y oriente de Ciudad Juárez, mediante mecanismos de participación vecinal y seguimiento territorial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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