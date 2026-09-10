Presenta Limpia avances del programa Juárez Amanece Limpio

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La estrategia municipal ha atendido 60 colonias, 58 diques, ocho arroyos y 52 parques en sus primeras seis jornadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia presentó al regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, integrante de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, los avances registrados durante las primeras seis jornadas del programa Juárez Amanece Limpio.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que esta estrategia forma parte del programa de Atención a las Causas y busca mejorar las condiciones de limpieza y salubridad en espacios públicos de distintas colonias de la ciudad.

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De acuerdo con el funcionario, el programa inició en enero y tuvo su primera jornada en febrero, con una meta anual de 11 intervenciones, cada una enfocada en atender 10 colonias, para alcanzar una cobertura total de 110 sectores.

Solís Kanahan explicó que Juárez Amanece Limpio integra acciones que anteriormente se realizaban mediante programas como Cruzadas por el Cambio, Cruzadas Nocturnas, Cruzadas por la Limpieza y jornadas de atención ciudadana.

La estrategia contempla la participación coordinada de dependencias municipales, Ejército Mexicano, empresarios, comerciantes y habitantes de las colonias intervenidas, con el objetivo de acercar servicios y mejorar los entornos comunitarios.

Entre las acciones realizadas se encuentran limpieza de calles, parques, diques, arroyos, camellones y áreas verdes, así como retiro de llantas, tiliches, escombro y azolve.

También se llevan a cabo trabajos de mantenimiento de alumbrado público, acciones preventivas y otras labores relacionadas con servicios municipales, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sector.

Hasta el momento, el programa registra la atención de 60 colonias, 58 diques, ocho arroyos, 52 parques, 17 camellones, siete áreas verdes, 14 terrenos, dos canales y dos acequias.

Además, la Dirección de Limpia reportó la instalación de 30 puntos limpios y la intervención de 28 mil 700 metros cuadrados de superficie, principalmente mediante labores de cuadrillas antigrafiti y acciones de distintas dependencias.

Solís Kanahan indicó que el programa continuará con nuevas jornadas para ampliar la cobertura de atención y avanzar hacia la meta de llegar a 110 colonias durante el año.

El funcionario señaló que la coordinación entre áreas municipales y comunidad será clave para mantener espacios públicos más limpios, seguros y adecuados para la convivencia ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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