Fortalece SSPM prevención con programa Jóvenes Unen al Barrio

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La jornada reunió a 50 jóvenes y adolescentes con pláticas preventivas, activación física y recuperación de espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio continuidad al programa Jóvenes Unen al Barrio, con una jornada de capacitación, activación física y recuperación de espacios públicos en el norponiente de la ciudad.

La actividad estuvo dirigida a 50 jóvenes y adolescentes que forman parte de esta estrategia preventiva, orientada a fortalecer su desarrollo personal, promover la participación comunitaria y reducir conductas de riesgo.

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Como parte de la jornada, las y los participantes recibieron una plática preventiva sobre el consumo de drogas, en la que se abordaron los riesgos y consecuencias asociados al uso de sustancias.

Personal de la Dirección de Prevención Social destacó la importancia de que las juventudes cuenten con información, acompañamiento y herramientas que les permitan tomar decisiones orientadas a su bienestar.

Posteriormente, se llevó a cabo una jornada de activación física, con el propósito de promover hábitos saludables y fomentar el uso positivo del tiempo libre entre las y los jóvenes participantes.

La actividad también buscó fortalecer valores como la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo, mediante dinámicas recreativas y deportivas desarrolladas en el sector.

Como parte del cierre, las y los participantes se sumaron a labores de limpieza y recuperación de un parque, contribuyendo al mejoramiento de un espacio de convivencia para las familias de la comunidad.

La SSPM informó que, mediante la Dirección de Prevención Social, continuará impulsando estrategias que promuevan la participación juvenil, fortalezcan el tejido social y generen condiciones para la prevención de conductas de riesgo en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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