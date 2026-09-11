Mantiene Juárez baja en homicidios durante primeros días de septiembre

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Autoridades reportaron nueve homicidios del 1 al 10 de septiembre, frente a 40 casos en el mismo periodo de 2025

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los indicadores de seguridad, prevención, movilidad y atención a la población durante la reunión semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

En el encuentro se informó que del 1 al 10 de septiembre se registraron nueve homicidios dolosos en Ciudad Juárez, cifra menor a los 13 casos reportados en el mismo periodo de agosto y por debajo de los 40 homicidios contabilizados entre el 1 y el 10 de septiembre de 2025.

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Además de los homicidios, las corporaciones reportaron durante los primeros 10 días de septiembre 31 vehículos robados, 57 casos de violencia contra la mujer, 28 lesiones dolosas, 26 robos a casa habitación y 21 robos con violencia, como parte del seguimiento a los principales indicadores delictivos en la ciudad.

“En esto no podemos celebrar ni bajar la guardia. Al contrario, es redoblar esfuerzos”.

Ortiz Orpinel atribuyó parte de los resultados a las acciones preventivas y a la coordinación entre la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque sostuvo que el trabajo institucional debe mantenerse de forma permanente.

El alcalde señaló que el objetivo de la estrategia no se limita a sostener estadísticas a la baja, sino a lograr que esos resultados se reflejen en una mayor percepción de seguridad entre los habitantes de Ciudad Juárez.

“Hasta que no tengamos ya una sensación de seguridad de nuestros ciudadanos, podemos seguir avanzando en este tema”.

Durante la presentación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se detalló que el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata atendió 6 mil 760 emergencias, además de registrarse 183 detenciones por delitos y 205 por faltas administrativas. También se reportó la recuperación de 15 vehículos con reporte de robo y la detección de 74 órdenes de aprehensión.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó la atención de 99 accidentes, de los cuales 91 fueron colisiones, cinco atropellos y tres volcaduras, con saldo de 34 personas lesionadas y sin fallecimientos. También fueron detectados 54 conductores en estado de ebriedad y se otorgaron mil 70 apoyos mediante Auxilio Vial y Grúas.

La Dirección General de Protección Civil reportó 705 servicios atendidos del 4 al 10 de septiembre, entre ellos 269 intervenciones del Departamento de Bomberos y 94 del Departamento de Rescate. En tanto, el Instituto Municipal de las Mujeres registró 31 mujeres de nuevo ingreso en sus unidades especializadas, de las cuales 96.9 por ciento fueron canalizadas a atención jurídica y psicológica.

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