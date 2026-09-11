Presenta CMA espectáculo de danza Cielito Lindo este sábado

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La función será este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, como parte del 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses al espectáculo de danza Cielito Lindo, que se presentará este sábado 12 de septiembre en el Centro Municipal de las Artes.

La función se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro, como parte de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes.

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La presentación estará a cargo de la Compañía de Danza del CMA México, Fiesta y Tradición, bajo la dirección de los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero.

Durante el espectáculo, el público podrá apreciar representaciones inspiradas en La leyenda de La Pascualita, así como en tradiciones de Chihuahua y Jalisco, en el marco de las celebraciones patrias del mes de septiembre.

La puesta en escena busca acercar a la ciudadanía a expresiones dancísticas que forman parte del patrimonio cultural de México, mediante historias, música, vestuarios y repertorios tradicionales.

La Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición está integrada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

Sus integrantes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano, lo que permite fortalecer tanto la preparación artística como la difusión de tradiciones.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de actividades permiten mantener vigentes las raíces culturales y generar espacios para que nuevas generaciones conozcan las expresiones artísticas del país.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, continúa impulsando actividades orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural, además de acercar el arte a distintos públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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