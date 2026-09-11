Aprueban reforma para proteger a infantes y personas con discapacidad en vía pública

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La modificación al Reglamento de Vialidad busca reforzar seguridad, movilidad y accesibilidad en espacios peatonales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las Comisiones Edilicias de Gobernación y Seguridad Pública aprobaron una reforma al Artículo 106, fracción VI, del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, orientada a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida en la vía pública.

La modificación fue analizada durante una reunión conjunta en la que participaron representantes de la Coordinación General de Seguridad Vial, del Sistema de Justicia Cívica y organismos de la sociedad civil.

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La regidora Sandra Marbel Valenzuela Ramírez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, explicó que esta reforma forma parte de la revisión que se realiza al Reglamento de Vialidad y Tránsito, en esta ocasión en lo relativo al Artículo 106.

La reforma establece que madres, padres, tutores o personas responsables del cuidado de niñas y niños menores de 6 años deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad durante su tránsito por la vía pública.

Estas acciones deberán considerar la edad, desarrollo y condiciones particulares de cada menor, además de aplicarse bajo el principio del interés superior de la niñez.

En el caso de las personas con discapacidad, la modificación establece que autoridades y usuarios de la vía pública deberán garantizar su derecho a la movilidad, accesibilidad, seguridad y autonomía, sin discriminación ni restricciones basadas en su condición.

La reforma también contempla que, cuando una persona con discapacidad, movilidad reducida o limitada manifieste a elementos de Seguridad Vial que requiere apoyo ante una situación de riesgo, la corporación deberá brindar asistencia de manera adecuada, respetuosa y conforme a sus necesidades.

Dicha atención deberá procurar en todo momento el respeto a la voluntad, dignidad, autonomía y capacidad jurídica de la persona, conforme a un enfoque de derechos.

El cambio reglamentario precisa que una discapacidad no podrá considerarse, por sí misma, motivo para obligar a una persona a transitar acompañada, ni podrá utilizarse para impedir, limitar o condicionar de forma injustificada su desplazamiento por la vía pública.

Además, la autoridad deberá adoptar medidas para favorecer la seguridad y movilidad de estas personas en cruces peatonales, intersecciones, banquetas, rampas, puentes y demás espacios destinados al tránsito peatonal.

En la reunión participaron las regidoras y regidores Mireya Porras Armendáriz, Luz Clara Cristo Sosa, Alejandro Daniel Acosta Aviña, José Eduardo Valenzuela Martínez y Karla Michaeel Escalante Ramírez, además del coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, y el director de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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