Reconoce Sindicatura a exsíndicos con galería histórica en Juárez

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La galería Memoria de la Sindicatura destaca la trayectoria de quienes han encabezado esta institución municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la ceremonia de develación de la galería Memoria de la Sindicatura, un espacio creado para reconocer a mujeres y hombres que han ocupado la Sindicatura Municipal en Ciudad Juárez.

Durante el acto, el alcalde destacó que las instituciones públicas se construyen a partir del trabajo de quienes las encabezan en distintos momentos, por lo que consideró importante mantener viva la memoria institucional.

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Ortiz Orpinel señaló que la Sindicatura representa una función esencial dentro del Ayuntamiento, al actuar como un órgano de vigilancia, rendición de cuentas y contrapeso en el ejercicio del gobierno municipal.

“Ser síndico, ser síndica, no solamente es ocupar un cargo público, es asumir la responsabilidad de ser los ojos vigilantes de la ciudadanía dentro del Ayuntamiento”, expresó.

El alcalde reconoció la iniciativa de la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, para consolidar este espacio de memoria y agradeció el compromiso de quienes anteriormente ejercieron esa responsabilidad pública.

Durante la ceremonia, exsíndicos municipales compartieron experiencias sobre el trabajo realizado durante sus respectivos periodos y agradecieron el reconocimiento a la labor institucional desempeñada.

En el evento estuvieron presentes Ramón Aguilar Álvarez, Wilfrido Otto Guillermo Campbell Saavedra, María Ester Mejía Cruz, Fernando Martínez Acosta, Leticia Ortega Máynez, Verónica Amaya Chaparro y Mireya Torres, además de Iván Almeida, en representación de Héctor Yáñez.

La síndica Ana Carmen Estrada señaló que la galería busca reconocer una historia institucional construida durante años por distintas personas, en diferentes circunstancias y con diversas formas de entender el servicio público.

“Las instituciones también necesitan recordar de dónde vienen para saber hacia dónde deben avanzar”, expresó.

Estrada afirmó que la Sindicatura actual es resultado del trabajo de quienes la antecedieron, al abrir camino, construir procedimientos, defender atribuciones y fortalecer una institución con responsabilidades fundamentales para el Municipio.

La funcionaria municipal subrayó que la Sindicatura no debe entenderse únicamente como una oficina de fiscalización, sino como una institución que contribuye a proteger derechos, vigilar el uso de los recursos públicos y mejorar el funcionamiento del gobierno.

Con la galería Memoria de la Sindicatura, el Ayuntamiento busca preservar el legado institucional de quienes han ejercido esta responsabilidad, así como reforzar el papel de la Sindicatura en la transparencia, la vigilancia y la rendición de cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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