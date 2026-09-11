Acerca Tesorería descuentos a vecinos de la colonia Manuel Valdez

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La Unidad Móvil estará este sábado en el parque Alberto Vázquez, con atención para pagos, convenios y descuentos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos invitó a residentes de la colonia Manuel Valdez y sectores cercanos a aprovechar la presencia de la Unidad Móvil de Tesorería Municipal este sábado 12 de septiembre.

El módulo será instalado en el parque Alberto Vázquez, donde personal municipal brindará atención a contribuyentes interesados en revisar la situación de sus cuentas y acceder a distintos beneficios.

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La titular de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que durante la jornada se podrán realizar pagos del Impuesto Predial, solicitar esquemas de pago diferido y acceder a descuentos en recargos por rezago.

La atención también contempla beneficios en infracciones de vialidad, por lo que la funcionaria llamó a la ciudadanía a acudir para recibir orientación sobre las opciones disponibles de regularización.

Romero Aguilar señaló que acercar estos servicios a las colonias permite ofrecer una alternativa más accesible para las familias que, por distancia o actividades laborales, no pueden acudir durante la semana a las oficinas municipales.

La Unidad Móvil de Tesorería estará disponible de 7:00 a 12:00 horas en el parque Alberto Vázquez, ubicado en el cruce de las calles Guillermo Prieto Luján y Rafael Preciado, en la colonia Manuel Valdez.

La Dirección de Ingresos mantiene este esquema itinerante como parte de las acciones para acercar los servicios municipales a distintos sectores de Ciudad Juárez.

Con estas jornadas, la dependencia busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y brindar atención directa a contribuyentes que requieren información, convenios o alternativas para regularizar sus cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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