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Avanza reforestación del bulevar Zaragoza con meta de 3 mil árboles

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POR Redacción ADN / Agencias
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Parques y Jardines reportó 2 mil 100 ejemplares plantados en el tramo de Parral al bulevar Independencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines continúa con los trabajos de reforestación en el bulevar Zaragoza, como parte de un proyecto que contempla la plantación de 3 mil árboles en una de las vialidades más importantes de Ciudad Juárez.

La dependencia municipal informó que, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, se avanzó con la plantación de 250 rosa laureles en el tramo de la avenida Santiago Troncoso a Custodio de la República.

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El titular de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, indicó que hasta el momento se han plantado 2 mil 100 ejemplares, entre árboles y rosa laureles, dentro del tramo que comprende desde la calle Parral hasta el bulevar Independencia.

Zamarrón Saldaña señaló que estas acciones buscan incrementar las áreas verdes, mejorar la imagen urbana y contribuir a la recuperación de espacios públicos en beneficio de las familias juarenses.

La reforestación del bulevar Zaragoza forma parte de una estrategia para transformar de manera gradual el entorno de vialidades principales, especialmente en zonas de alta circulación vehicular y peatonal.

La dependencia destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y representantes ciudadanos ha permitido avanzar en proyectos de mejoramiento urbano orientados a generar espacios más verdes y funcionales.

Por su parte, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar señaló que los trabajos en el bulevar Zaragoza están próximos a concluir, por lo que posteriormente se buscará continuar con acciones similares en otras vialidades de la ciudad.

El proyecto inició el pasado 9 de agosto y tiene como objetivo mejorar paulatinamente el paisaje urbano del sector, mediante la plantación de especies que contribuyan a ampliar la cobertura vegetal en Ciudad Juárez.

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