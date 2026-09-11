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Fortalece Derechos Humanos autonomía de personas con discapacidad

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dependencia realizó una actividad artística en Alas y Raíces A.C. como parte de las festividades de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos visitó las instalaciones de Alas y Raíces A.C., donde realizó una actividad artística orientada a fortalecer la autonomía, la independencia y la participación comunitaria de personas con discapacidad.

La jornada se llevó a cabo en el marco de las festividades de septiembre, con la participación de asistentes a esta asociación civil, dedicada al acompañamiento de personas con distintos tipos de discapacidad, sin distinción de edad, sexo, religión o condición socioeconómica.

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Durante la actividad, las y los participantes pintaron la bandera nacional, ejercicio que permitió fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a través de los símbolos patrios.

La dependencia municipal señaló que este tipo de acciones busca promover el acceso de todas las personas a espacios culturales y recreativos, como parte del reconocimiento de sus derechos y de su participación en la vida comunitaria.

“La visita a dicha asociación civil, así como la realización de esta actividad cultural, no son eventos aislados, sino acciones concretas que promueven activamente los derechos humanos”, indicó Miguel Ángel Soto, por parte de la dependencia.

El servidor público destacó que el acceso a la cultura, la recreación y la convivencia comunitaria son derechos que deben garantizarse a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

La Dirección de Derechos Humanos subrayó que las actividades artísticas pueden contribuir al desarrollo personal, la expresión emocional y el fortalecimiento de habilidades sociales, especialmente cuando se realizan en entornos incluyentes.

Con esta jornada, la dependencia reiteró su compromiso de impulsar acciones que favorezcan la inclusión, la autonomía y la participación activa de personas con discapacidad en distintos espacios de Ciudad Juárez.

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