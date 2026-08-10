Repara Municipio zanjas abandonadas por otras instancias en Juárez

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Héctor Ortiz Orpinel señaló que la ciudadanía no puede esperar mientras se resuelven responsabilidades entre dependencias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel anunció que el Gobierno Municipal continuará reparando zanjas y afectaciones en vialidades, aun cuando hayan sido ocasionadas por otras dependencias o empresas de servicios.

El alcalde señaló que la decisión responde a la necesidad de atender de manera inmediata los daños que afectan la movilidad, debido a que la ciudadanía no puede esperar mientras se determinan responsabilidades administrativas.

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Ortiz Orpinel explicó que recientemente se detectó un reporte ciudadano en redes sociales sobre un supuesto bache, pero al revisar el caso se confirmó que se trataba de una zanja abierta por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que permanecía sin reparación.

“Aunque no correspondía al Municipio, di la instrucción a Obras Públicas para que acudiera a taparla, porque al final de cuentas los ciudadanos no pueden esperar”.

El edil indicó que la JMAS ha respondido en algunos casos a las gestiones realizadas por el Municipio, aunque señaló que todavía existen trabajos inconclusos que afectan la circulación y deterioran calles recién rehabilitadas.

También mencionó que la problemática no se limita a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ya que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con empresas como Gas Natural y Telmex para solicitar atención oportuna a excavaciones y daños generados por trabajos de mantenimiento.

El alcalde destacó que el Municipio realiza obras preventivas para evitar futuras afectaciones en vialidades recién pavimentadas, como la instalación anticipada de tomas domiciliarias antes de concluir trabajos de pavimentación.

Ortiz Orpinel propuso fortalecer la coordinación entre dependencias y empresas de servicios para programar intervenciones conjuntas en las calles y evitar que una vialidad sea abierta nuevamente después de haber sido reparada.

El presidente municipal informó que invitó al director de la JMAS a integrarse a las mesas interinstitucionales que mantiene el Gobierno Municipal, con el propósito de mejorar la coordinación entre dependencias y elevar la calidad de los servicios públicos.

El alcalde sostuvo que una coordinación más efectiva permitirá obtener mejores resultados para Ciudad Juárez y reducir afectaciones en la infraestructura vial de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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