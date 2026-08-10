Repavimenta Obras Públicas calles de la colonia Francisco Villa

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La rehabilitación de Lirios y Morera se realiza con una inversión superior a 11 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas trabaja en la repavimentación de las calles Lirios y Morera, en la colonia Francisco Villa, ubicada al norponiente de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que ambas vialidades presentaban deterioro importante, por lo que fueron incluidas en los proyectos de rehabilitación correspondientes al ejercicio 2026.

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Los trabajos se realizan mediante fresado y repavimentación con carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para habitantes y automovilistas que transitan por el sector.

La calle Morera será rehabilitada en el tramo comprendido entre Lirios y Geranios, mientras que la calle Lirios será atendida bajo el método de recuperación de base, estabilización de suelos y recarpeteo.

La inversión para estas obras supera los 11 millones de pesos, de acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, como parte de la programación municipal de mejoramiento vial.

González García señaló que en las próximas semanas iniciarán trabajos en otras vialidades de la ciudad, además de que se tienen previstas nuevas licitaciones para ampliar la intervención en calles con rezago.

El funcionario indicó que, además de las repavimentaciones, el Gobierno Municipal contempla pavimentación con concreto hidráulico en distintos puntos de la ciudad.

También continuarán las labores de cuadrillas de bacheo y equipos operativos de emparejamiento de calles en colonias de toda la mancha urbana, como parte de la atención permanente a la infraestructura vial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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