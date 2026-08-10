Concluye Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios en Juárez

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Durante tres días se realizaron actividades culturales, deportivas y artísticas en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de cientos de personas y una amplia muestra de expresiones culturales, concluyó el Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, realizado durante tres días en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El evento fue organizado por el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en coordinación con la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Centro Municipal de Pueblos Originarios.

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El encuentro tuvo como propósito reconocer, preservar y difundir la riqueza cultural de las comunidades indígenas con presencia en el municipio, además de generar espacios de convivencia, respeto e inclusión.

Durante las jornadas, familias juarenses y visitantes participaron en actividades como venta de artesanías, gastronomía tradicional, presentaciones de libros, pasarela de trajes de pueblos originarios, lotería mixteca, talleres de pintura y elaboración de artesanías.

También se realizaron danzas tradicionales, exposiciones fotográficas, proyección de cortometrajes y presentaciones musicales, como parte de un programa orientado a mostrar la diversidad cultural que forma parte de Ciudad Juárez.

Entre las actividades destacó la presentación del libro “Arnulfo Quimare: Sangre Rarámuri”, de Daniela Mancinas, obra dedicada a la vida, trayectoria deportiva y legado del ultramaratonista rarámuri.

Como parte del encuentro también se llevó a cabo la carrera pedestre Wasarówa, en modalidades de 3 y 5 kilómetros, con la participación de más de 100 corredores. La competencia inició en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y concluyó en el Centro Histórico.

Dentro del programa fue inaugurada además la exposición fotográfica colectiva “Vida, Encuentro y Tradición”, instalada en la galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández del Centro Municipal de las Artes.

La muestra permite acercar al público a distintas manifestaciones culturales de comunidades indígenas, a través de imágenes que documentan aspectos de su patrimonio material e inmaterial.

Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, señaló que el encuentro permitió acercar a la comunidad juarense a las distintas culturas que conviven en la ciudad.

La funcionaria destacó que estos espacios contribuyen a visibilizar la diversidad cultural del municipio y a fortalecer la preservación de lenguas, tradiciones y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural vivo de Ciudad Juárez.

El Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios cerró sus actividades como un espacio de reconocimiento a la diversidad cultural, así como de acercamiento entre la ciudadanía y las comunidades originarias que forman parte de la vida social de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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