Destaca SSPM uso de tecnología para fortalecer atención ciudadana

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El CERI ha coordinado más de 8 millones de operaciones mediante herramientas de videovigilancia, alertamiento e inteligencia artificial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó los avances en el uso de tecnología aplicada a la atención de emergencias y servicios ciudadanos, como parte de la estrategia de seguridad “Juárez Vigilante”.

La responsable del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, Lucina Fierro, informó que el CERI ha fortalecido su operación mediante herramientas tecnológicas que permiten mejorar la coordinación y el despliegue de unidades ante reportes de emergencia.

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De acuerdo con la corporación, desde este centro se han coordinado más de 8 millones de operaciones, orientadas a garantizar una respuesta más oportuna en situaciones que requieren atención policial o apoyo preventivo.

Entre las herramientas implementadas se encuentra un sistema de alertamiento automatizado que permite solicitar apoyo de la Policía Municipal, además de una red cercana a 3 mil cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La dependencia también destacó la operación de 552 botones con cámara y comunicación directa al CERI, así como la aplicación “Juárez Emergencias”, que actualmente cuenta con 18 mil personas usuarias registradas.

Otro de los componentes tecnológicos es el sistema lector de placas, utilizado para la detección de vehículos con reporte de robo, además de mecanismos de atención en sitio para situaciones de contingencia y eventos masivos.

La SSPM informó que también se emplean herramientas de lectura facial en casos relacionados con Protocolo Alba, Alerta Amber, pesquisas y listas de personas de interés, además de sistemas de conectividad con establecimientos comerciales mediante botones de emergencia y cámaras.

El uso de inteligencia artificial forma parte de la operación del CERI, con analíticos para conteo de personas, detección de sentido contrario, cruce de líneas, objetos olvidados y concentración de multitudes, entre otros parámetros.

La corporación señaló que las Unidades Móviles de Videovigilancia continúan vigentes como herramientas de prevención y disuasión, junto con dispositivos electrónicos de alertamiento para casos de violencia contra la mujer.

De acuerdo con la Secretaría, este sistema ha permitido atender cerca de 3 mil casos relacionados con violencia de género, mediante alertas de apoyo y georreferenciación de indicadores.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de los ejes prioritarios para fortalecer la atención de emergencias con tecnología de vanguardia, sistemas inteligentes y coordinación institucional, con el propósito de brindar respuestas más rápidas, eficientes y oportunas a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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