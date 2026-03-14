Repara JMAS vialidades tras fugas de agua en tres colonias de Juárez

Publicidad - LB2 -

La dependencia municipal ha rehabilitado 595 puntos en la ciudad durante 2026 tras intervenciones en redes de agua potable y alcantarillado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó trabajos de bacheo en distintos puntos de Ciudad Juárez luego de concluir reparaciones por fugas y daños en la red de agua potable y alcantarillado.

Las labores se llevaron a cabo en las colonias Granjas de Chapultepec, División del Norte y Eréndira, donde personal del Departamento de Bacheo intervino para rehabilitar la superficie de las vialidades afectadas por las excavaciones necesarias para atender la infraestructura hidráulica.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el supervisor del área, Alejandro Oruña, durante la jornada se realizaron trabajos de colado de concreto para cerrar zanjas y reparar áreas donde previamente se efectuaron reparaciones en la red.

“Después de que las cuadrillas de agua potable y alcantarillado concluyen las reparaciones, nosotros iniciamos con los trabajos de terracería, compactación del terreno y posteriormente el colado de concreto, con el objetivo de dejar las vialidades en mejores condiciones”.

Entre los puntos atendidos se encuentra la intersección de las calles Delicias y Coronel Cástulo Herrera, en la colonia División del Norte, donde se reparó una zanja de aproximadamente 25 metros lineales.

También se realizaron trabajos en la calle Pavo Real y Décima, en Granjas de Chapultepec, para corregir un hundimiento generado por problemas en la red de alcantarillado, así como en la calle Atzimba 5572, en la colonia Eréndira, donde se reparó una zanja de 12 metros lineales.

La dependencia informó que en lo que va de 2026 el Departamento de Bacheo ha atendido 595 puntos en la ciudad, como parte de las acciones permanentes para restaurar las vialidades intervenidas durante los trabajos de mantenimiento en la red de agua potable y alcantarillado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.