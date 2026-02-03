Repara JMAS rebombeo para evitar brotes de aguas negras en Villas Residencial del Real

Publicidad - LB2 -

Las labores en el RAN 24 buscan restablecer el servicio y prevenir afectaciones sanitarias en dos colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza trabajos de reparación en el Rebombeo de Aguas Negras número 24 (RAN 24), ubicado en la colonia Jardines del Aeropuerto, con el objetivo de evitar brotes de aguas residuales en Villas Residencial del Real.

La intervención se lleva a cabo luego de que se detectara una fisura en la infraestructura del sistema, la cual provocó fugas de aguas negras. Para restablecer el funcionamiento del rebombeo, se desplegaron cuadrillas del área de Alcantarillado, así como personal electricista y soldadores, además del uso de una motobomba para la extracción del agua residual y el control de niveles.

- Publicidad - HP1

Durante las labores, el personal técnico identificó desechos ajenos al sistema de drenaje, los cuales generan daños a la infraestructura y afectan el desempeño de los equipos de bombeo. Entre los objetos encontrados se reportó basura de diverso tipo.

“Estamos haciendo una limpieza en el rebombeo; encontramos basura como mochilas y pelotas. La reparación nos ayudará a mantener los niveles bajos y a que el drenaje trabaje sin problema; esta área da servicio a Villas Residencial del Real y Jardines del Aeropuerto”.

La JMAS explicó que los rebombeos de aguas negras operan en zonas donde el drenaje se encuentra a un nivel inferior al del colector principal, por lo que su función es recoger las aguas residuales de los domicilios y conducirlas, mediante bombeo, hacia los colectores y plantas tratadoras.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del sistema de drenaje, evitando arrojar basura u objetos sólidos, ya que estos provocan taponamientos y fugas que derivan en riesgos sanitarios para las colonias atendidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.