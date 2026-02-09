Repara JMAS hundimiento en antigua estructura del colector Cuatro Siglos

Publicidad - LB2 -

Mantienen un carril habilitado en la avenida Antonio J. Bermúdez mientras continúan los trabajos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) inició desde temprana hora de este lunes trabajos de reparación de un hundimiento registrado en la antigua estructura del Colector Cuatro Siglos, a la altura de la avenida Antonio J. Bermúdez, con el objetivo de prevenir riesgos en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad.

La dependencia informó que el hundimiento fue detectado desde el domingo, por lo que se activó una intervención inmediata para evaluar las causas y descartar afectaciones mayores en la infraestructura sanitaria que se encuentra en desuso en esa zona.

- Publicidad - HP1

El coordinador de Residentes de la JMAS, Omar Villegas, explicó que desde las 6:00 de la mañana se realizaron excavaciones para localizar el colector antiguo, el cual fue rellenado previamente con concreto fluido, con la finalidad de confirmar que no existiera daño estructural.

“Queríamos determinar que este hundimiento no fuera provocado por el tubo viejo; al parecer no, ya descubrimos la parte superior y no se presentan fisuras ni daño estructural”, detalló.

Las labores continuarán hasta el martes, con el relleno de la zanja y posteriormente la colocación de concreto de secado rápido, lo que permitirá reabrir la vialidad en el menor tiempo posible, una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Por indicaciones de Seguridad Vial, se mantiene habilitado únicamente un carril de circulación en el tramo afectado de la avenida Cuatro Siglos, mientras se desarrollan los trabajos, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Finalmente, la JMAS agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía, y reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente, las 24 horas del día, para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria en beneficio de las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.