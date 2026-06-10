Remodela JMAS caseta de purificación de agua en Los Kilómetros

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La rehabilitación beneficiará a más de 600 familias y busca mejorar el acceso al agua potable en una zona sin red hidráulica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició la remodelación de una de las casetas de purificación de agua ubicadas en la zona de Los Kilómetros, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el acceso al agua potable para las familias que habitan en este sector de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en la caseta localizada sobre la calle Mesa de la Ceja, en el Kilómetro 29, instalación que brinda servicio a aproximadamente 600 a 650 familias de la zona.

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La encargada de las ósmosis inversas de la JMAS, África Hernández, explicó que esta intervención forma parte de un programa de mejora de los módulos de purificación de agua conocidos como casetas de ósmosis.

“Estamos remodelando una de las seis casetas de purificación de agua, con el objetivo de ofrecer instalaciones más dignas y brindar un servicio de mayor calidad para las familias”.

Las obras incluyen resane y pintura general de las instalaciones, sustitución de bombas de filtración y el reemplazo de la cisterna metálica por una de plástico, con el propósito de incrementar la capacidad operativa y responder de manera más eficiente a la demanda registrada durante la temporada de calor.

La funcionaria destacó que estos módulos representan una fuente fundamental de abastecimiento para los habitantes de Los Kilómetros, ya que el sector no cuenta con red hidráulica y el suministro de agua se realiza principalmente mediante pipas.

Asimismo, explicó que el agua distribuida a través de estas instalaciones es sometida a procesos de suavización y purificación para garantizar condiciones adecuadas para el consumo humano.

“Esta agua pasa por un proceso de suavización y purificación que garantiza que llegue en óptimas condiciones a los garrafones y hogares de las familias”.

La JMAS informó que la remodelación forma parte de las acciones orientadas a modernizar la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población de zonas con mayores necesidades de abastecimiento.

La dependencia reiteró que continuará desarrollando proyectos de infraestructura y mejoramiento en Los Kilómetros con el objetivo de fortalecer el acceso al agua potable y elevar las condiciones de bienestar para las familias del sector.

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