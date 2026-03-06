InicioEstadoJuárez / El Paso

Reitera Pérez Cuéllar respeto a manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer

Redacción ADN / Agencias
El alcalde de Ciudad Juárez señala que el Gobierno Municipal mantendrá vigilancia sin intervenir en las movilizaciones del 8 de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró que el Gobierno Municipal respetará las manifestaciones convocadas para el próximo domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y aseguró que las autoridades mantendrán una postura de respeto al derecho de protesta.

El alcalde señaló que, como ha ocurrido en años anteriores, la administración municipal no intervendrá en las movilizaciones, aunque permanecerá atenta ante cualquier situación que pudiera presentarse durante las actividades.

“Nosotros no intervenimos, no molestamos, respetamos el derecho que tienen las mujeres a manifestarse”.

El edil indicó que el Gobierno Municipal se mantendrá disponible para atender cualquier requerimiento que pudieran tener las manifestantes, reiterando la disposición de las autoridades para colaborar en caso necesario.

“Lo que hemos hecho todos los años y eso no va a variar, es estar atentos, a la orden, pero sobre todo respetando el derecho que tienen de manifestarse”.

Pérez Cuéllar explicó que no se contempla la instalación de blindajes o medidas restrictivas, ya que el enfoque será mantener vigilancia preventiva y respeto al ejercicio de la libre expresión.

El alcalde agregó que en años anteriores las movilizaciones se han desarrollado sin mayores afectaciones, por lo que el Gobierno Municipal continuará con el mismo esquema de acompañamiento y atención durante la jornada conmemorativa.

