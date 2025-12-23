Movil - LB1A -
    diciembre 23, 2025 | 16:41
    Juárez / El Paso

    Reitera alcalde trabajo coordinado con la JMAS en beneficio de Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal mantendrá comunicación permanente con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá un trabajo coordinado con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en beneficio de la ciudad.

    El alcalde informó que sostuvo una reunión de cortesía con el titular de la JMAS, Marco Licón Barraza, en la que coincidieron en la importancia de mantener una relación institucional basada en la colaboración y el diálogo permanente.

    “Agradecemos mucho la visita de cortesía que nos hizo Marco Licón; básicamente lo que comentamos es que trabajaremos en equipo por Juárez”, expresó.

    Pérez Cuéllar señaló que durante el encuentro se abordaron temas generales orientados a mejorar la relación entre ambas instancias, sin profundizar en algún proyecto específico, pero con el compromiso de mantener una coordinación constante.

    El edil subrayó que la intención es establecer una comunicación fluida y permanente, que permita avanzar en los asuntos relacionados con el desarrollo urbano y los servicios públicos esenciales para la población juarense.

    “Todo el trabajo de ambos debe de ser coordinado y tenemos una gran responsabilidad sobre la ciudad; estamos en toda la disposición”, afirmó.

    Finalmente, el presidente municipal dio a conocer que a la reunión también asistió Rogelio Ramos, presidente del Consejo de la JMAS, como parte del esfuerzo por fortalecer la colaboración institucional entre el organismo operador del agua y el Gobierno Municipal.

