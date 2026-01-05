Refuerzan coordinación para impedir el regreso del secuestro a Ciudad Juárez: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

Autoridades federales, estatales y municipales intervinieron para frustrar un intento de secuestro en las inmediaciones del aeropuerto.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Tras el intento de secuestro frustrado el pasado fin de semana en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó que las autoridades trabajan de manera coordinada para evitar que este delito vuelva a arraigarse en la ciudad.

El presidente municipal destacó que la reacción oportuna de las corporaciones de seguridad permitió la detención de los presuntos responsables y el aseguramiento de armas, lo que evitó que el hecho se consumara y representara un retroceso en materia de seguridad.

“Afortunadamente hubo la detención de los responsables, y el aseguramiento de un arsenal en uno de los vehículos utilizados por los presuntos secuestradores”, señaló el alcalde.

Pérez Cuéllar subrayó que el operativo es muestra de la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, ya que en la intervención participaron elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, logrando la detención de un hombre y una mujer presuntamente involucrados.

El edil resaltó que, de acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de los casos de secuestro denunciados en la ciudad han sido esclarecidos, lo que refleja un trabajo constante en la prevención y persecución de este delito de alto impacto.

“Es un tema en el que estamos muy atentos, no vamos a permitir que ese delito regrese a nuestra ciudad”, expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró que Ciudad Juárez mantiene una estrategia permanente de vigilancia y reacción, con el objetivo de preservar los avances en seguridad y evitar que organizaciones criminales reactiven prácticas que en el pasado generaron grave afectación social en la frontera.

