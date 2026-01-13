Refuerzan con 300 militares las células BOI en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El despliegue busca ampliar el patrullaje interinstitucional y fortalecer la vigilancia disuasiva en los siete distritos policiales de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un contingente de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue incorporado a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Ciudad Juárez, como parte del ajuste operativo de la estrategia nacional de seguridad aplicada en esta frontera.

Los militares arribaron el domingo y se integraron de manera inmediata a los patrullajes coordinados junto con corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de reforzar la vigilancia preventiva en zonas consideradas prioritarias por las autoridades.

De acuerdo con información oficial, las células BOI están conformadas por personal de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y, en determinados operativos, Policía Municipal, lo que permite una actuación conjunta en tareas de disuasión del delito y presencia territorial.

“Cuando arriban los elementos es parte de la estrategia nacional de seguridad; aquí lo que hacemos es integrarlos a las labores de vigilancia disuasiva del delito en Juárez”, explicó el coordinador de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las autoridades estatales señalaron que la coordinación con instancias federales y municipales se mantiene de forma permanente, y que la llegada de este nuevo contingente fortalece la capacidad operativa de las células desplegadas en la ciudad.

Desde el ámbito municipal, se informó que actualmente existen BOI activas en distintos puntos de Juárez, y que el incremento de personal permitirá ampliar la cobertura territorial y conformar más células de trabajo.

“Con la llegada de más elementos se tendrá mayor capacidad para brindar cobertura en los siete distritos policiales”, indicó un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El reforzamiento ocurre en un contexto de ajustes constantes en el esquema de seguridad fronteriza, donde la presencia interinstitucional ha sido utilizada como mecanismo central para atender dinámicas delictivas de alto impacto y responder a las condiciones particulares de la ciudad.

