    enero 9, 2026 | 15:50
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Refuerza Seguridad Vial señalización en avenida Waterfill rumbo al puente Zaragoza

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Los trabajos buscan mejorar la visibilidad, ordenar la circulación y reducir riesgos en una zona de alta afluencia vehicular.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, reforzó la señalización vial sobre la avenida Waterfill, en el tramo que conduce al Puente Internacional Zaragoza, como parte de las acciones permanentes de mejora a la infraestructura vial.

    Los trabajos incluyeron la pintura para la división de carriles, con el objetivo de ordenar la circulación y facilitar el desplazamiento de los vehículos que transitan diariamente por esta vialidad.

    De manera complementaria, en la intersección de avenida Waterfill y calle Ramón Rayón, se realizó la instalación de reflejantes y boyas viales, elementos que contribuyen a mejorar la visibilidad, especialmente durante la noche o en condiciones de baja iluminación.

    La corporación señaló que estas acciones están enfocadas en fortalecer la seguridad de conductores y peatones, al tratarse de una zona con alta afluencia vehicular, particularmente por su cercanía con uno de los cruces internacionales más transitados de la ciudad.

    Seguridad Vial reiteró que mantiene trabajos constantes de mantenimiento y modernización de la señalización urbana, como parte de su estrategia para reducir incidentes y promover una movilidad más segura.

    Finalmente, la dependencia recordó que labora bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, impulsando acciones que fomenten la conciencia y la responsabilidad al transitar por las vialidades de Ciudad Juárez.

    REPORTAJE ESPECIAL
