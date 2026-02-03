Refuerza Salud Municipal el autocuidado del personal en centros de rehabilitación

Publicidad - LB2 -

Capacitan a personal que atiende adicciones para fortalecer su bienestar mental y emocional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y mental del personal que acompaña procesos de recuperación, la Dirección de Salud Municipal impartió la plática “Autocuidado: estrategias para priorizar tu bienestar mental” a integrantes de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC), Alcohólicos Anónimos (AA) y centros de rehabilitación.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro de Salud Urbano B (CSUB), donde se abordaron herramientas prácticas para reconocer el autocuidado como un pilar fundamental en la atención de personas con adicciones, al considerar que la salud mental del personal impacta directamente en la calidad del acompañamiento que se brinda a los pacientes.

- Publicidad - HP1

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, informó que personal del CSUB estuvo a cargo de la capacitación, además de llevar a cabo pruebas rápidas de antidoping y detección de fentanilo, como parte de una estrategia integral de prevención y cuidado.

Explicó que estas acciones también permitieron compartir información relevante con los centros residenciales, particularmente en lo relacionado con formatos y lineamientos que contribuyen a fortalecer su operación diaria y el cumplimiento de estándares en la atención.

En total, participaron 32 personas, con 64 acciones realizadas que incluyeron tanto la plática de autocuidado como la aplicación de pruebas rápidas, dirigidas específicamente a personal de CEAADIC, AA y centros de rehabilitación.

La Dirección de Salud Municipal subrayó la importancia de este tipo de capacitaciones, al considerar que promueven una cultura de prevención, atención y cuidado integral, y reconocen que quienes cuidan también requieren espacios para fortalecerse y atender su propio bienestar mental.

Finalmente, se destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a generar entornos laborales más sanos y a mejorar la calidad y humanidad de la atención que se brinda a personas en proceso de rehabilitación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.