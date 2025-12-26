Refuerza Parques y Jardines mantenimiento integral en el Parque Borunda

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron limpieza profunda, poda formativa y acciones para optimizar el riego de áreas verdes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios públicos y fortalecer el cuidado del entorno urbano, personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos integrales de mantenimiento general en el Parque Borunda.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones contemplaron limpieza profunda y retiro de residuos sólidos, así como corte de hierba y poda formativa de árboles y arbustos, labores consideradas fundamentales para favorecer el crecimiento adecuado de la vegetación, conservar su estructura y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

- Publicidad - HP1

Durante los trabajos, el personal retiró y dispuso de manera adecuada los residuos generados por la poda, con el fin de que las áreas intervenidas quedaran limpias y ordenadas al término de las labores.

Como parte del mantenimiento, también se realizaron marcajes de fosas para riego, una acción que permitirá optimizar la captación y aprovechamiento del agua, contribuyendo a la correcta hidratación de las áreas verdes del parque.

Estas tareas forman parte de una estrategia permanente de la Dirección General de Servicios Públicos para conservar espacios verdes funcionales, seguros y en mejores condiciones para el disfrute de las familias juarenses.

Zamarrón Saldaña señaló que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación continuarán en parques, camellones y otros espacios públicos, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de estas áreas, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que afecte el entorno urbano al 656-737-0230.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.