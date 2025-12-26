Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 26, 2025 | 15:16
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Refuerza Parques y Jardines mantenimiento integral en el Parque Borunda

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Las labores incluyeron limpieza profunda, poda formativa y acciones para optimizar el riego de áreas verdes.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios públicos y fortalecer el cuidado del entorno urbano, personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos integrales de mantenimiento general en el Parque Borunda.

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones contemplaron limpieza profunda y retiro de residuos sólidos, así como corte de hierba y poda formativa de árboles y arbustos, labores consideradas fundamentales para favorecer el crecimiento adecuado de la vegetación, conservar su estructura y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

    - Publicidad - HP1

    Durante los trabajos, el personal retiró y dispuso de manera adecuada los residuos generados por la poda, con el fin de que las áreas intervenidas quedaran limpias y ordenadas al término de las labores.

    Como parte del mantenimiento, también se realizaron marcajes de fosas para riego, una acción que permitirá optimizar la captación y aprovechamiento del agua, contribuyendo a la correcta hidratación de las áreas verdes del parque.

    Estas tareas forman parte de una estrategia permanente de la Dirección General de Servicios Públicos para conservar espacios verdes funcionales, seguros y en mejores condiciones para el disfrute de las familias juarenses.

    Zamarrón Saldaña señaló que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación continuarán en parques, camellones y otros espacios públicos, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de estas áreas, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que afecte el entorno urbano al 656-737-0230.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    Pide Biden al Congreso 106.000 mdd para Ucrania, Israel, la frontera y contrarrestar a China

    La administración Biden está buscando nuevas iniciativas para apoyar a Ucrania e Israel, además de mejorar la situación fronteriza entre EEUU y México. ¡Solicita más fondos al Congreso! #EEUU #Biden #Iniciativas #Frontera
    Juárez / El Paso

    EL CLIMA en Ciudad Juárez: Mayormente Nublado

    Ciudad Juárez se prepara para un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 21°C. ¡Mantente informado con nuestra predicción del tiempo! ☁️⛅ #Clima #CiudadJuárez
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.