Refuerza Limpia retiro de basura en la Zona Centro por lluvias

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La dependencia llamó a disponer correctamente los residuos para evitar obstrucciones en puntos de captación pluvial

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reforzó desde temprana hora las labores de limpieza en la Zona Centro, ante las lluvias registradas en Ciudad Juárez, con el objetivo de retirar residuos que puedan obstruir el paso del agua.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que cuando se presentan precipitaciones, la cuadrilla que atiende de manera permanente el primer cuadro de la ciudad inicia recorridos para revisar rejillas y puntos de captación pluvial.

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Durante estas labores, el personal municipal ha retirado envases de refresco, recipientes de comida, bolsas y otros residuos que fueron arrastrados por el agua hasta sitios donde pueden bloquear el funcionamiento de la infraestructura pluvial.

Solís Kanahan señaló que mantener despejados los puntos de captación es una tarea que debe reforzarse cada vez que se registran lluvias, particularmente en sectores con alta afluencia peatonal y comercial como la Zona Centro.

“Lo que generamos en nuestras casas o comercios debe terminar en un tambo y tener un destino adecuado”, señaló.

El funcionario municipal destacó que, además de las labores operativas de la dependencia, es indispensable la participación ciudadana para evitar que la basura llegue a la vía pública y genere afectaciones durante las precipitaciones.

Por ello, exhortó a las y los juarenses a colocar los residuos en bolsas, de preferencia de segundo uso, cerrarlas correctamente y depositarlas dentro de tambos, tanto en hogares como en comercios.

La Dirección de Limpia advirtió que cuando la basura queda expuesta puede dispersarse, contaminar espacios públicos y, durante una lluvia, obstruir el paso del agua, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos o inundaciones.

Solís Kanahan indicó que los recorridos y labores de limpieza continuarán en la Zona Centro, especialmente en los puntos donde sea necesario retirar residuos que puedan afectar el drenaje pluvial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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