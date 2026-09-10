Entrega alcalde pavimentación de la calle Tuna en la colonia El Granjero

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La obra fue realizada mediante el programa 75-25 de SUMA y benefició a familias del sector

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó la pavimentación de la calle Tuna, en la colonia El Granjero, obra realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, con participación de vecinos y aportación municipal.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien destacó que la obra forma parte de las acciones de pavimentación desarrolladas durante la administración con apoyo de la organización vecinal.

“La entrega es muestra fidedigna de que efectivamente estamos trabajando, por lo que hoy hacemos la entrega oficial de una más de las 104 calles que tenemos en este periodo bajo este programa”, indicó.

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De acuerdo con el titular de SUMA, Javier Said Estrada de la Torre, el tramo intervenido comprende mil 16 metros cuadrados, ubicado entre las calles Centeno y Trigo, dos de las vialidades principales del sector.

La obra tuvo un costo total de un millón 344 mil 432 pesos, de los cuales las y los vecinos aportaron 336 mil pesos, mientras que el resto correspondió a inversión municipal.

Estrada de la Torre señaló que los trabajos se realizaron con concreto hidráulico, material que permitirá una vida útil estimada de al menos 30 años para la vialidad.

Como parte de las acciones complementarias, la Dirección de Control de Tráfico colocó un eje central de 82 metros lineales con pintura termoplástica, además de pasos peatonales en cada esquina de la calle y un señalamiento de alto.

El titular de la dependencia, Gerardo Arámbula, informó que estas adecuaciones buscan mejorar la seguridad vial en la zona y ordenar la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Vecinos del sector agradecieron la realización de la obra, al señalar que se trataba de una mejora esperada desde años atrás y que permitirá mejores condiciones de movilidad para las familias de la colonia.

César Tapia Martínez, director general de Servicios Públicos, dio a conocer que, a petición de los habitantes, la próxima semana iniciarán acciones para mejorar el alumbrado público en la zona, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Durante la entrega también participó el regidor Alejandro Jiménez Vargas, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, quien señaló que la pavimentación de la calle Tuna refleja la organización de los vecinos y su participación en las obras comunitarias.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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