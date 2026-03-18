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Refuerza JuárezBus limpieza de unidades con supervisión diaria en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Operadora implementa revisiones constantes y sistemas automatizados para mejorar el servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora de Transporte (OTV), a través de la Secretaría General de Gobierno, reforzó los procesos de limpieza de las unidades del JuárezBus mediante un esquema de supervisión diaria en cada turno.

De acuerdo con la dependencia, se realizan dos revisiones por turno para garantizar que los camiones operen en condiciones óptimas de limpieza, como parte de las acciones para mejorar la calidad del servicio.

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El sistema incluye el uso de tecnología automatizada para el lavado de unidades, lo que permite agilizar el proceso y optimizar el consumo de agua y productos de limpieza.

“El enfoque está en la frecuencia y el control para asegurar que las unidades se mantengan en condiciones adecuadas durante toda la operación”, se informó.

Además del lavado, se implementan revisiones constantes a lo largo de la jornada para detectar y corregir cualquier condición que afecte la limpieza de los vehículos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para ofrecer un transporte público más limpio, seguro y eficiente para los usuarios.

Asimismo, destacaron que el uso de tecnología permite mantener procesos sostenibles, alineados con el objetivo de reducir el impacto ambiental del sistema de transporte en Ciudad Juárez.

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