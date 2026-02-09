Refuerza Gobierno Municipal campañas de prevención y exhorta a conducir con responsabilidad

Publicidad - LB2 -

Seguridad Vial incrementará vigilancia en zonas de alta afluencia tras recientes accidentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal reforzará las campañas de prevención de accidentes automovilísticos y aumentará la presencia de Seguridad Vial en puntos estratégicos de la ciudad, particularmente en zonas de alta afluencia como centros comerciales, ante los hechos registrados recientemente en distintos sectores, informó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El presidente municipal indicó que, a lo largo de su administración, se han impulsado acciones permanentes de concientización dirigidas a automovilistas, las cuales continuarán y se fortalecerán con operativos preventivos para inhibir conductas de riesgo al volante.

Entre las prácticas a combatir se encuentran competencias de velocidad, maniobras peligrosas y exhibiciones vehiculares en espacios públicos, al considerar que representan un riesgo tanto para quienes conducen como para peatones y familias que transitan por la zona. En ese sentido, se solicitó a la Coordinación General de Seguridad Vial intensificar la vigilancia para prevenir este tipo de conductas.

El alcalde lamentó los accidentes ocurridos y subrayó que, si bien el municipio mantendrá operativos, campañas y presencia preventiva, la responsabilidad individual es un factor determinante para reducir incidentes viales, ya que la conducción imprudente pone en peligro la vida propia y la de terceros.

Asimismo, se informó que en varios de los accidentes se detectó que los conductores se encontraban en condiciones inadecuadas para manejar, por lo que se reiteró el llamado a actuar con responsabilidad, evitar el uso de espacios públicos y zonas comerciales para prácticas de riesgo, y priorizar la seguridad de las familias juarenses.

