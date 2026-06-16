Exhorta Limpia a mantener limpia la ciudad y reforzar el cuidado de espacios públicos

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Las cuadrillas municipales continúan con trabajos de limpieza y mejoramiento urbano en vialidades de alto flujo como parte de la Cruzada del Cambio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene los trabajos de la Cruzada del Cambio en distintos puntos de Ciudad Juárez, con acciones enfocadas en la limpieza de vialidades, corte de hierba y mejoramiento de la imagen urbana en avenidas de alta circulación.

Actualmente, las cuadrillas municipales realizan labores en las calles Ponciano Arriaga, Miguel de la Madrid, Carlos Amaya y Pedro Rosales de León, mientras que empresas participantes colaboran en la atención de las avenidas Heroico Colegio Militar y Santiago Troncoso.

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El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, indicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar las condiciones de las principales vialidades de la ciudad.

“Continuamos aprovechando cada espacio disponible en la agenda para fortalecer los trabajos de la Cruzada del Cambio. En todos estos puntos estamos llevando a cabo labores de limpieza, corte de hierba y en algunos casos, el pintado de cordones para mejorar la imagen de la ciudad”, señaló.

Los trabajos pueden generar afectaciones temporales al tránsito vehicular, debido a la necesidad de implementar dispositivos de seguridad para proteger al personal operativo durante las labores de mantenimiento.

El funcionario explicó que una de las principales problemáticas detectadas durante las jornadas de limpieza es la acumulación de residuos sólidos abandonados en la vía pública, especialmente después de los fines de semana.

Entre los desechos más frecuentes se encuentran latas, botellas de bebidas alcohólicas y otros recipientes arrojados desde vehículos en circulación, situación que obliga a realizar labores constantes de recolección.

Otra problemática recurrente es el abandono de neumáticos en avenidas de alto flujo vehicular como el bulevar Independencia, la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde las cuadrillas realizan retiros de manera periódica.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitar arrojar basura en calles y camellones, y reportar cualquier situación que contribuya al deterioro de la imagen urbana.

Las acciones de la Cruzada del Cambio continuarán en distintos sectores de la ciudad como parte de la estrategia municipal para fortalecer la limpieza y el mantenimiento de las principales vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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