Extiende Estado descuentos en liquidación de viviendas y lotes durante 2026

El programa de Coesvi contempla rebajas de hasta 50% para familias en casos especiales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua extendió durante todo el 2026 el programa de descuentos para la liquidación de créditos de vivienda y lotes, con el objetivo de beneficiar la economía de las familias juarenses, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

El esquema permite saldar adeudos de manera accesible, al contemplar un 30 por ciento de descuento en la liquidación total de créditos de vivienda o lote; 40 por ciento en la liquidación anticipada de créditos no vencidos; y hasta un 50 por ciento en casos especiales, ampliando el alcance del programa respecto a ejercicios anteriores.

El delegado de Coesvi en la Zona Norte, Óscar Lozoya, informó que el beneficio está diseñado tanto para familias que se encuentran al corriente en sus pagos, como para aquellas que presentan saldos vencidos, con el propósito de facilitar la regularización de su patrimonio.

“Este beneficio será de gran ayuda para las familias que cuentan con un financiamiento, tanto para las que están al corriente en aportaciones como para las que tienen saldos vencidos”, señaló.

Detalló que el descuento de hasta 50 por ciento aplica en casos especiales, entre los que se incluyen familias con integrantes con discapacidad, enfermedades terminales o que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, como parte de una política de apoyo social focalizado.

Las autoridades precisaron que el programa aplica únicamente para viviendas y lotes construidos por el Gobierno del Estado a través de la Coesvi, anteriormente Instituto de la Vivienda, por lo que no contempla desarrollos privados.

En Ciudad Juárez, las colonias con mayor número de beneficiarios potenciales se localizan en Héroes de la Revolución, Terrenos Nacionales, Mezquital I, II y III, Los Ojitos, Morelos I, II y III, Águilas de Zaragoza I, II y III, Praderas del Sauzal, Dunas y Sicomoro del Norte.

Las personas interesadas deberán acudir a la Representación del Gobierno del Estado ubicada en la calle Abraham Lincoln número 1320, en el fraccionamiento Córdova Américas, o bien solicitar información vía telefónica, WhatsApp o redes sociales oficiales de Coesvi Zona Norte, para conocer los requisitos y condiciones del programa.

