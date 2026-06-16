Invita Municipio a apoyar a México ante Corea del Sur en el Distrito Futbolero Juárez

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El Estadio 8 de Diciembre abrirá sus puertas con actividades gratuitas, música en vivo y transmisión en pantalla gigante.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a las familias juarenses a participar en una nueva jornada del Distrito Futbolero Juárez, donde se transmitirá en pantalla gigante el encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur, como parte de las actividades mundialistas organizadas para la comunidad fronteriza.

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de junio en el Estadio 8 de Diciembre, cuyas puertas abrirán a partir de las 17:00 horas para recibir a los asistentes en un ambiente familiar y con acceso gratuito.

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El encuentro deportivo comenzará a las 19:00 horas, mientras que durante la jornada habrá diversas actividades recreativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, entre ellas juegos mecánicos gratuitos, rifas, áreas de comida y espacios de entretenimiento.

La programación contempla también actividades musicales y premios para los aficionados al futbol. A las 21:00 horas se presentará en vivo La Gran Sonora, agrupación que ofrecerá un repertorio de cumbias para amenizar la celebración.

Posteriormente, a las 22:00 horas se realizará una rifa de jerseys y balones autografiados por jugadores de FC Juárez, mientras que a las 22:30 horas está programado un espectáculo de fuegos artificiales.

Las autoridades municipales señalaron que el Distrito Futbolero busca convertirse en un espacio de convivencia para que las familias puedan seguir los encuentros de la Selección Mexicana en un entorno seguro y accesible.

El evento contará además con venta de alimentos y antojitos a precios accesibles, así como infraestructura destinada al disfrute de los asistentes durante toda la jornada.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para respaldar al representativo nacional y disfrutar de una experiencia colectiva en torno al futbol y la convivencia familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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