    enero 26, 2026 | 11:14
    Refuerza FPFCH acciones para mantener tránsito seguro en puentes internacionales

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Aplican sal y descartan cierres pese a la presencia de nieve en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH) informó que reforzó las medidas preventivas para garantizar un tránsito seguro en los puentes internacionales bajo su administración, los cuales continúan operando de manera normal pese a las condiciones invernales registradas en la región.

    De acuerdo con la dependencia, la presencia de nieve y bajas temperaturas motivó la intensificación de labores de prevención, con el objetivo de reducir riesgos para automovilistas y peatones que utilizan diariamente estas infraestructuras fronterizas.

    Entre las acciones implementadas, se aplicó sal en los carriles de los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe, medida que permite disminuir el punto de congelación del agua y prevenir la formación de hielo sobre el pavimento, priorizando la seguridad de las y los usuarios.

    El FPFCH señaló que estas labores permiten mantener la circulación abierta, por lo que se descartan cierres en los cruces internacionales, aun cuando persistan las condiciones de frío y humedad en la ciudad.

    La autoridad reiteró su compromiso de preservar la operación segura y continua de los puentes, especialmente durante episodios climatológicos adversos que incrementan el riesgo de accidentes viales.

    Asimismo, se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y encender las luces para mejorar la visibilidad durante los trayectos.

    Finalmente, el Fideicomiso recomendó salir con anticipación hacia los cruces internacionales, ya que las condiciones climatológicas propias de la temporada invernal pueden generar demoras en los tiempos de traslado, aun cuando los puentes se mantengan en operación normal.

