Refuerza Dirección de Limpia trabajos preventivos en la avenida De los Insurgentes tras lluvias y nevada

Publicidad - LB2 -

Prioriza limpieza de rejillas pluviales y retiro de basura en un punto crítico para prevenir inundaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tras las lluvias y la nevada registradas recientemente en la ciudad, la Dirección de Limpia reforzó sus labores preventivas en distintos sectores, con atención prioritaria en la avenida De los Insurgentes, una de las zonas que históricamente presenta mayores riesgos durante precipitaciones intensas.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que entre las acciones realizadas se encuentra la supervisión y limpieza de rejillas pluviales, particularmente la ubicada en el paso a desnivel de dicha avenida, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

- Publicidad - HP1

Las cuadrillas municipales retiraron basura y residuos sólidos acumulados, con la finalidad de prevenir encharcamientos e inundaciones que puedan generar afectaciones al patrimonio familiar, así como riesgos a la salud y seguridad de la población.

El funcionario recordó que la acumulación de desechos en la vía pública es una de las principales causas de taponamientos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones durante contingencias climatológicas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener un manejo adecuado de los desechos domésticos”, expresó, al recomendar el uso de bolsas cerradas y su correcta disposición en los contenedores correspondientes.

Solís Kanahan indicó que desde el pasado sábado se mantiene coordinación con la Dirección General de Protección Civil, con el fin de atender zonas de riesgo y evitar afectaciones mayores ante las condiciones climáticas.

Finalmente, señaló que los trabajos de limpieza y prevención continuarán de manera permanente en diversos puntos de la ciudad, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para reducir riesgos y proteger a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.