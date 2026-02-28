Refuerza Dirección de Limpia trabajos en Zona Centro con “Juárez Amanece Limpio”

Publicidad - LB2 -

Intervienen avenidas principales y retiran residuos en coordinación con Centro Fundacional y SEDENA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia intensificó acciones en la Zona Centro como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”, con labores de saneamiento y mejoramiento urbano en distintos puntos del Centro Histórico.

Los trabajos se concentraron en la intersección de la avenida Vicente Guerrero y Paso del Norte, así como en el eje vial Juan Gabriel, donde cuadrillas administrativas y operativas realizaron intervenciones para fortalecer la imagen urbana.

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las acciones incluyeron recolección de basura, barrido manual, retiro de escombro, llantas y tiliches, además de pintura y atención a áreas que requerían mantenimiento.

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con el Centro Fundacional y con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que se sumó a las actividades de limpieza.

De manera paralela, las cuadrillas también participaron en trabajos en otros sectores de la ciudad, en apoyo a distintas dependencias municipales, como parte de la estrategia integral de intervención urbana impulsada por el Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.