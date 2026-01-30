Refuerza Atención Ciudadana del Suroriente apoyo social a familias juarenses

Publicidad - LB2 -

Entrega de leña ante bajas temperaturas forma parte de acciones directas para atender a sectores vulnerables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Oficina de Atención Ciudadana del Suroriente reafirmó su compromiso con las familias de esta zona de la ciudad, mediante acciones de apoyo social orientadas a atender necesidades prioritarias, particularmente durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Víctor Valencia Carrasco, señaló que existe un interés permanente del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por mantener una atención cercana a los habitantes del suroriente, con énfasis en familias en condición de vulnerabilidad.

- Publicidad - HP1

Como parte de este esfuerzo, y con el respaldo de la Dirección de Ecología, se llevó a cabo la entrega de costales de leña a familias del sector, con el objetivo de apoyar ante las bajas temperaturas y contribuir al bienestar de los hogares.

Valencia Carrasco explicó que esta acción representa un respaldo directo a la economía y condiciones de vida de las familias, además de reflejar el trabajo coordinado entre dependencias municipales para acompañar a la ciudadanía en su vida cotidiana.

“Cada apoyo que se entrega contribuye a fortalecer a la comunidad y a mantenernos cercanos a las familias que más lo necesitan”, expresó el funcionario.

Durante la jornada, se destacó que la entrega de leña simboliza calor, unión y acompañamiento, como parte de la política del Gobierno Municipal de impulsar acciones solidarias y fortalecer el vínculo con las y los juarenses.

El titular de la Oficina de Atención Ciudadana del Suroriente reiteró que las labores continuarán de manera permanente, con un enfoque de responsabilidad, sensibilidad social y cercanía, para atender de forma oportuna las necesidades de la población.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal subrayó que el suroriente de Ciudad Juárez es una prioridad, y que se mantendrán los esfuerzos para ofrecer resultados concretos en beneficio de las familias de esta zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.